Жители России все чаще сталкиваются с разнообразными небесными зрелищами. Скажем, в районе станции "Курская" в Москве в небе появилось странное пятно. С невероятной скоростью она направлялась на юго-восток. Больше читайте в материале 24 Канала.

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"Что это было? Пожалуй, НЛО"

Заметим, что объект, увиденный над столицей враждебного государства, не похож на тарелку инопланетных жителей. Однако он достаточно велик – поэтому разглядели его на большом расстоянии было довольно несложно.



Над Москвой что-то интересное летало / Фото с росСМИ



В небе над столицей России "НЛО" / Фото из российского СМИ

Вместе с тем что-то не менее загадочное увидели в Ленинградской области. Россиянин на своем дачном участке увидел, что туда приземлился воздушный шар, к которому был прикреплен датчик. По всей вероятности, он реагирует на свет и движение.



Что-то приземлилось в Ленинградской области / Фото из телеграм-каналов



Датчик с шаром упал в России / Изображение из соцсетей

Важно! Российские СМИ утверждают, что это упал метеорологический зонд Росгидромета.

Не менее тревожно было в Екатеринбурге. Там что-то неизвестное не просто упало, а повлекло за собой настоящий пожар. На видео, распространяемых по сети, можно заметить в небе что-то похожее на метеорит, однако пока никто не подтвердил, что это был именно он.

Но известно точно, что когда это "что-то" приземлилось, то раздался мощный взрыв. Также интересно, что пожар был не хаотический, а в форме огненных кругов.



В Екатеринбурге после падения "метеорита" – странные круги / Коллаж Obozrevatel.ua

В небе над Екатеринбургом летит "метеорит": смотрите видео с телеграм-каналов

Россияне увидели что-то неизвестное в небе: просматривайте видео из соцсетей

Через некоторое время вражеские телеграм-каналы начали писать, что видео, на которых видны эти инциденты, фейковые.

Обратите внимание! Пока нельзя утверждать, что это за "счастье" такое постигло россиян и почему участились случаи фиксирования в небе над Россией чего-то неизвестно. Однако можно предположить, что эти аномальные явления были бы менее вероятны, если бы Кремль не начал полномасштабную войну против Украины.

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Взрыв и пожар под Москвой

Вспомним напоследок к этой теме, что 10 апреля неподалеку от столицы враждебного государства вспыхнул склад. В небе невозможно было не заметить густой столб дыма. Впоследствии стало известно, что площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров.