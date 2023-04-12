Жители России все чаще сталкиваются с разнообразными небесными зрелищами. Скажем, в районе станции "Курская" в Москве в небе появилось странное пятно. С невероятной скоростью она направлялась на юго-восток. Больше читайте в материале 24 Канала.
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"Что это было? Пожалуй, НЛО"
Заметим, что объект, увиденный над столицей враждебного государства, не похож на тарелку инопланетных жителей. Однако он достаточно велик – поэтому разглядели его на большом расстоянии было довольно несложно.
Над Москвой что-то интересное летало / Фото с росСМИ
В небе над столицей России "НЛО" / Фото из российского СМИ
Вместе с тем что-то не менее загадочное увидели в Ленинградской области. Россиянин на своем дачном участке увидел, что туда приземлился воздушный шар, к которому был прикреплен датчик. По всей вероятности, он реагирует на свет и движение.
Что-то приземлилось в Ленинградской области / Фото из телеграм-каналов
Датчик с шаром упал в России / Изображение из соцсетей
Не менее тревожно было в Екатеринбурге. Там что-то неизвестное не просто упало, а повлекло за собой настоящий пожар. На видео, распространяемых по сети, можно заметить в небе что-то похожее на метеорит, однако пока никто не подтвердил, что это был именно он.
Но известно точно, что когда это "что-то" приземлилось, то раздался мощный взрыв. Также интересно, что пожар был не хаотический, а в форме огненных кругов.
В Екатеринбурге после падения "метеорита" – странные круги / Коллаж Obozrevatel.ua
В небе над Екатеринбургом летит "метеорит": смотрите видео с телеграм-каналов
Россияне увидели что-то неизвестное в небе: просматривайте видео из соцсетей
Через некоторое время вражеские телеграм-каналы начали писать, что видео, на которых видны эти инциденты, фейковые.
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Взрыв и пожар под Москвой
Вспомним напоследок к этой теме, что 10 апреля неподалеку от столицы враждебного государства вспыхнул склад. В небе невозможно было не заметить густой столб дыма. Впоследствии стало известно, что площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров.