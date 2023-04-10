После обеда 10 апреля в подмосковном Нахабино на улице Панфилова прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

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Что известно о пожаре

Местные СМИ пишут, что пожар начался на складе. Сообщается, что там хранят запчасти, однако на видео видно, что огонь разрастается очень быстро.

По словам местных жителей, на этом месте якобы находится полигон со списанной военной техникой.

Пожар разгорается быстро: смотрите видео

Местные жители сообщили, что во время пожара услышали взрыв. Предварительно, причиной громкого звука мог стать газовый баллон, разразившийся в результате высокой температуры. В то же время точная причина пожара пока неизвестна.

О пострадавших пока не сообщалось. Но на кадрах видно, что крыша уже частично обрушилась.

Как выглядит пожар на складе издалека: смотрите видео

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