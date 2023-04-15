Такое мнение в эфире 24 Канала выразил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Известно, что парад к 9 мая отменили и во временно оккупированном Крыму.
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Украинская "коробка" во время "победобесия" россиян
Костенко отметил, что в 2022 году во время парада к 9 мая в России не пролетали их самолеты. Тогда они объяснили, что погода не позволила. Однако на самом деле они боялись.
Во время парада в прошлом году у них не состоялся пролет их самолетов. Но любая погода для современных самолетов не помеха. Облачность была нормальная. Они испугались, что что-то может произойти с этими самолетами,
– убежден он.
Народный депутат напомнил, что когда он был курсантом военной академии, участвовал в параде в Киеве. Он отметил, что тогда они называли войска, которые шагали на параде "коробками".
"Надеюсь, что украинская "коробка" там (в Москве – 24 Канал) тоже будет. Надеюсь, что наши спецслужбы работают, чтобы выставить свою "коробку" на российский парад "победы" и дать лучший эффект, чем все остальные", – сказал Костенко.
Россияне отменяют парады к 9 мая
- Россияне отменили парады к 9 мая в Курской и Белгородской областях. Глава Курской области Роман Старовой заявил, что парад отменили в целях безопасности. В то же время в России не уточняют, что именно грозит их парадам.
- Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму и Севастополе не будут проводить парады 1 и 9 мая. Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя это опроверг и отметил, что военный парад в городе проведут. Он добавил, что решение касается только Крыма. Севастополь Крыму административно не подчиняется.
- Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" призывает россиян провести парад 9 мая в оккупированном Крыму. "Атеш" просит предоставить информацию об организации мероприятия.