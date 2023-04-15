Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко. Відомо, що парад до 9 травня скасували і в тимчасово окупованому Криму.

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Українська "коробка" під час "побєдобєсія" росіян

Костенко зазначив, що у 2022 році під час параду до 9 травня у Росії не пролітали їхні літаки. Тоді вони пояснили, що не дозволила погода. Однак насправді вони боялись.

Під час параду минулого року у них не відбувся проліт їхніх літаків. Але будь-яка погода для сучасних літаків не є перешкодою. Хмарність була нормальна. Вони злякались, що щось може статися з тими літаками,

– переконаний він.

Народний депутат пригадав, що коли він був курсантом військової академії, брав участь у параді у Києві. Він зауважив, що тоді вони називали війська, які крокували на параді "коробками".

"Сподіваюсь, що українська "коробка" там (у Москві – 24 Канал) теж буде. Сподіваюсь, що наші спецслужби працюють, щоб виставити свою "коробку" на російський парад "перемоги" і дати кращий ефект, ніж всі інші", – сказав Костенко.

Росіяни скасовують паради до 9 травня