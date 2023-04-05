Під вечір 5 квітня у будівлі міноборони Росії в центрі Москви спалахнула пожежа. Про причини загоряння російські ЗМІ поки що не повідомляли, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Пожежа почалася в будинку Апраксіних на вулиці Знам'янка – у цій будівлі розміщені адміністративні служби міноборони Росії. Повідомляється, що щось загорілось в офісі на 3 поверсі. На місце одразу виїхали екстрені служби. Пожежі присвоїли другий номер складності з п'яти.

По вулиці Знам'янка, 19 в одній із будівель на території міноборони почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається з вікна на третьому поверсі,

– сказали в екстрених службах Росії.

На відео видно, що у небо підіймається густий та чорний дим.

Пожежа у будівлі міноборони Росії: дивіться відео

Приблизно через пів години після першого повідомлення про пожежу, займання локалізували.

Це не перша пожежа у цій будівлі

Цей будинок вже двічі палає після початку війни Росії з Україною. У квітні 2016 року там також відбулась масштабна пожежа. Тоді міноборони країни-агресорки заявило, що "спалах" відбувся в технічних приміщеннях сусіднього корпусу, зведеного в 1946 році, а через сильні пориви вітру полум'я швидко поширилося і пошкодило дерев'яні перекриття будівлі.

Також ЗМІ повідомляли про обвал даху бічного крила, проте представники міністерства заявили, що його буцімто розкрили цілеспрямовано. Традиційно, "нічого не трапилось", проте тоді займання гасили аж 9 годин, у ліквідації пожежі брало участь 235 пожежників.

Деякі ЗМІ поширювали чутки про навмисний підпал з метою знищення архівів відомства, проте в міноборони Росії заявили, що документи зберігалися в іншій будівлі. Офіційною причиною займання тоді назвали замикання проводки.