Ба більше, в Росії наголосили, що зуміли навіть затримати українського пілота. Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Літак був легкомоторним

Однак, як завжди, є нюанс. Адже літак, який буцімто вдалося приземлити, був легкомоторним. Тож навряд він мав хоч якийсь стосунок до української армії.

Також ЗМІ країни-окупантки поспішили опублікувати фото затриманого нібито українського пілота та заявити, що затримали чоловіка після фіксації співробітниками ФСБ порушення державного кордону Росії. Цікаво, що при цьому вони підкреслили, що літній чоловік намагався втекти назад до України.