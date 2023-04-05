Более того, в России подчеркнули, что сумели даже задержать украинского пилота. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пограничную службу ФСБ, пишет 24 канал.

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Самолет был легкомоторным

Однако, как обычно, есть нюанс. Ведь самолет, который вроде бы удалось приземлить, был легкомоторным. Поэтому вряд ли он имел хоть какое-то отношение к украинской армии.

По данным росСМИ, этим самолетом вроде бы был А-22 "Летучая лисица" производства украинской компании "Аэропрокт". Он якобы летел в сторону нефтепровода "Дружба" для сброса бомбы. По другой версии, проводил разведку для ВСУ.

Версий того, как удалось приземлить вроде бы украинский самолет, тоже было несколько. Сначала российские СМИ заявляли, что приземлить его удалось благодаря огню из стрелкового оружия. Мол, благодаря таким действиям пограничников пилоту пришлось совершить аварийную посадку. По другой версии авария вроде бы украинского самолета произошла из-за желания пилота пролететь как можно ближе к земле для выявления гипотетических целей.

Впоследствии появилась информация, что самолет приземлился в поле в Клинцевском районе, где его в конце концов заметили местные жители. Именно они сообщили о происшествии стражам порядка, после этого сотрудники ФСБ, Минобороны и Росгвардии заблокировали район и нашли пилота, который якобы пытался скрыться в лесу.

Сам же пилот заявил, что у него просто сломался винт.

Легкомоторный самолет, приземлившийся в России / Фото из телеграм-каналов

Как заявили российские медиа, задержанный пилот уже вроде бы раньше пересекал границу страны-оккупантки. Тогда он делал это в паре с еще одним легкомоторником, чтобы сбросить бомбу на сотовую башню. Несмотря на попытки силовиков России задержать нарушителей в прошлом, им удалось скрыться.

Пилота легкомоторного самолета задержали

Также СМИ страны-оккупантки поспешили опубликовать фото и видео задержанного якобы украинского пилота и заявить, что поймали мужчину после фиксации сотрудниками ФСБ нарушения государственной границы России. При этом они подчеркнули, что пожилой мужчина пытался бежать обратно в Украину, хотя самолет уже взлететь не мог.



Задержанный в России пилот / Фото из телеграм-канала

Более того, чтобы подчеркнуть участие мужчины в украинской армии, в ФСБ заявили, что при себе он имел автомат и бронежилет.



Пилот якобы при себе имел автомат и бронежилет / Фото из телеграм-канала



Автомат, который имел при себе пилот / Фото из телеграм-канала

На видео, снятом силовиками страны-оккупантки, задержанный мужчина признался, что является гражданским, а не военным пилотом. Он летел на малой высоте за другим легкомоторным самолетом и даже не знал, что уже попал в Россию. По его словам, он из Киевской области должен был лететь на Юг Украины. Однако каким образом тогда пилот самолета попал в Брянскую область, которая находится совсем в другой стороне – непонятно. Также заметим, что куда девался еще один гражданский самолет в ФСБ не объяснили.

Задачей задержанного пилота вроде бы было по команде другого пилота сфотографировать местность и проверить работу украинского ПВО. И именно поэтому у него был бронежилет и для чего-то еще и автомат. Мол, поскольку ТРО и ПВО могут начать обстреливать самолет, для безопасности нужно было надеть защиту. При этом вряд ли она спасла бы при таком обстреле авиации.

За выполнение задания мужчина якобы должен был получить 50 тысяч гривен.

Интересной деталью является то, что так называемый украинский пилот очень удобно прилетел на территорию России без каких-либо документов и телефона. То есть доказательств подлинного его гражданства и правдивости его слов пока нет.

В отношении мужчины в России уже проводится рассмотрение, по результатам которого будет принято процессуальное решение.