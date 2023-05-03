Позже в сети появилось видео ночной атаки. На нем видны дроны, летящие на нефтебазу.

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Еще одну российскую нефтебазу посетил "хлопок"

Инцидент произошел в 02:30 3 мая. По данным российских СМИ, украинский дрон якобы нанес удар по цистерне с топливом "Таманьнефтегаз" в порту Тамань в Краснодарском крае.

Резервуар загорелся в поселке Волна Темрюкского района. В результате происшествия никто якобы не пострадал и не погиб. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что угрозы самому населенному пункту нет.

Впоследствии в ряде телеграмм-каналов распространили видео атаки. На нем можно увидеть 2 беспилотника. Первый дрон якобы сбила ПВО, а второй – попал точно в цель.

Смотрите видео ночного "хлопка" на нефтебазе

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Пожар был виден из Крыма

На других видео, оказавшихся в сети, можно было увидеть, как огонь поглотил цистерну. Мощный пожар был виден по ту сторону Крымского моста.

Следует понимать, что Тамань расположена на другой стороне переправы. От временно оккупированного Крыма ее отделяет 20 километров воздухом.

Обратите внимание! Вскоре в росСМИ стали жаловаться, что в порту Тамань заправлялся черноморский флот. Губернатор рассказал, что пожару присвоили самый высокий уровень сложности, а глава Темрюкского района сообщил, что пламя раскинулось на площадь в 1200 квадратных метров.

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Тамане: смотрите на карте