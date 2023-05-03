24 Канал показывает на карте, где произошел сегодняшний "инцидент", который россияне уже назвали атакой. Также публикуем видео с места происшествия, чтобы понимать масштабы пожара.

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Пожар произошел в поселке Волна – это примерно в 15 километрах от незаконно построенного Крымского моста, соединяющего Таманский полуостров с Керченским.

Тамань на карте:

Что известно о причинах пожара

Заметим, что российские власти пока не сообщали о причинах пожара. Губернатор Краснодарского края России Вениамин Кондратьев заявил, что резервуар с нефтепродуктами горит в поселке Волна Темрюкского района (Таманский полуостров). Рядом с ним находится порт Тамань, недалеко от города Тамань.



Нефтебаза в поселении Волна Краснодарского края / Скриншот Google maps

Пожар на нефтебазе очень испугал жителей поселка Волна, в сети даже начали говорить, что началась эвакуация. Местные власти впоследствии успокоили, что ситуация якобы не требует эвакуации.

К слову, по состоянию на данный момент пожар все еще не удалось потушить, в небе издали виден столб дыма. В частности его можно увидеть и с Крымского моста при выезде из оккупированного Крыма. Вид – довольно апокалиптический.

Пожар на нефтебазе в Тамани виден с Крымского моста: видео