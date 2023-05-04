За їхніми словами, внаслідок потрапляння пожежа спалахнула у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу. Інцидент трапився у ніч проти 4 травня.

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Що відомо про пожежу на Кубані

Пожежа сталася у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Як повідомили в екстрених службах, його причиною стало падіння безпілотника,

– написали пропагандисти.

Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що нібито підтверджено загоряння резервуарів із нафтопродуктами на Ільїнському нафтопереробному заводі у Сіверському районі.

Станом на 4:35 4 травня там працювали 48 пожежників та 16 одиниць техніки. Традиційно посадовець написав, що нібито росіяни не постраждали та загрози для них немає. Однак відомо, що окупанти можуть брехати.

Згодом Кондратьєв написав про локалізацію пожежі на 400 метрах квадратних. О 5:27 4 травня він запевнив, що пожежу вже повністю ліквідували.

Пожежа на нафтобазі на Кубані / Скриншоти та фото з телеграм-каналів

Пожежа на нафтобазі на Кубані: дивіться відео

На Кубані горів резервуар нафтопереробного заводу: дивіться відео

Інцидент на Кубані: дивіться відео

На Кубані горів резервуар нафтопереробного заводу: дивіться відео

Останні події в Росії: коротко