По их словам, в результате попадания пожар вспыхнул в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.
Смотрите также Нет смысла сейчас запускать дроны по Кремлю, – майор запаса предположил, кто "атаковал" Москву
Что известно о пожаре на Кубани
Пожар произошел в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Как сообщили в экстренных службах, его причиной стало падение беспилотника,
– написали пропагандисты.
Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что якобы подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.
По состоянию на 4:35 4 мая там работали 48 пожарных и 16 единиц техники. Традиционно чиновник написал, что якобы россияне не пострадали и угрозы для них нет. Однако известно, что оккупанты могут врать.
Впоследствии Кондратьев написал о локализации пожара на 400 квадратных метрах. В 5:27 4 мая он заверил, что пожар уже полностью ликвидирован.
Пожар на нефтебазе на Кубани / Фото скриншоты и телеграм-каналов
Пожар на нефтебазе на Кубани: смотрите видео
На Кубани горел резервуар нефтеперерабатывающего завода: смотрите видео
Инцидент на Кубани: смотрите видео
На Кубани горел резервуар нефтеперерабатывающего завода: смотрите видео
Последние события в России: коротко
- В ночь на 3 мая возле Кремля раздавались взрывы. У Владимира Путина заявили о якобы "атаке дронов" со стороны Украины. Наше государство эти упреки опровергло.
- В ночь на 3 мая в порту Тамань вспыхнула нефтебаза "Таманьнефтегаз". В России заявляют, что это произошло в результате атаки беспилотниками. Известно, что резервуар загорелся в поселке Волна Темрюкского района.
- Следует отметить, что пожар на нефтебазе в порту Тамань был виден из Крыма. Она ведь всего в 20 километрах воздухом от временно оккупированного полуострова.