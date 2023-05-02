Для цієї операції окупанти уже отримали українську військову форму. Про це розповіли місцеві мешканці, які співпрацюють з українським підпіллям.

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Цілі операції під чужим прапором

Провокацію під чужим прапором військові країни-терористки можуть готувати задля досягнення декількох цілей. Передусім для:

мобілізації власного суспільства,

шуму в інфопросторі світового суспільства.

Завдяки створенню негативних інфоприводів для світового суспільства, зокрема, партнерів України, країна-загарбниця може намагатися відвернути увагу від власних воєнних злочинів.

У Центрі національного спротиву не виключають, що в межах операції під чужим прапором Росія може вдатися не лише до імітації захоплення заручників. Країна-терористка може не погребувати вдатися до терористичних актів на своїй же території.

Тож Центр національного спротиву закликав усіх зберігати пильність, а також звертати увагу на такі дії ворога. Це допоможе не стати жертвою ворожих намірів.

Росія попереджає про провокації з боку України

Зауважимо, що на тлі підготовки операції під чужим прапором країна-терористка заявила про нібито провокації з боку військових України. Вони буцімто повинні відбутися 9 травня, у так званий День перемоги, який Росія любить помпезно відзначати.

Про це, зокрема, почав жалітися у соцмережах "підполковник народної міліції ЛНР" у відставці Андрій Марочко. Окрім провокацій, він боїться, що контрнаступом ЗСУ "затьмарять святкування" 9 травня.

Противник найближчим часом може здійснити низку провокацій, а також спробувати повернути раніше втрачені території,

– заявив Марочко.

За його справедливим твердженням, українські військові, готуючись до масштабного контрнаступу, накопичують резерви матеріально-технічних засобів та формують ударні групи. Також так званий "підполковник народної міліції ЛНР" скиглить й щодо покращення погодних умов, які будуть лише на руку ЗСУ. І усе це неабияк лякає окупантів та зрадників.