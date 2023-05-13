По словам Маляр, ситуация на Бахмутском направлении развивается динамично. Заместитель Алексея Резникова заявила, что Вооруженные Силы Украины уничтожают врага, уже немало взяли в плен.

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Что происходит в пригороде Бахмута

По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия,

– заявила Маляр.

Заместитель министра обороны Украины также рассказала, что в самом Бахмуте ситуация сложнее. Однако заверила, что России не удается взять под контроль город, благодаря:

грамотному планированию командования;

мужества наших бойцов.

Обратите внимание! 3-я отдельная штурмовая бригада 10 мая показала кадры по штурму под Бахмутом. Военные рассказали, что атаковали российские позиции, на которых находились подразделения 72-й отдельной механизированной бригады России. В результаты боя "двухсотых" врагов – 13, "трехсотых" – 25, уничтожено несколько складов из боекомплекта врага.

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