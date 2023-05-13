Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается.
Кстати Идет ли уже наступление: Череватый сообщил, что ВСУ еще больше продвинулись в районе Бахмута
Он передал приятные новости с фронта. Украинские воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.
Оккупанты отступили из-под Бахмута
- Аналитики из американского Института изучения войны отметили, что после успешных контратак ВСУ добились значительных успехов северо-западнее Бахмута. На геолокационных кадрах от 12 мая видно, как российские захватчики убегают от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 километрах северо-западнее Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также отмечал, что на Бахмутском направлении наши бойцы смогли отбросить оккупантов на расстояние от 55 метров до 1,5 километра.
- Утром 13 мая, по словам Череватого, нашим воинам удалось продвинуться вглубь еще на 300 метров. Продвижение ВСУ проходит в рамках оборонной операции, хотя украинские военные проводят определенные контрнаступательные действия.