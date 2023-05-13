Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что оборонная операция на Бахмутском направлении продолжается.

Кстати Идет ли уже наступление: Череватый сообщил, что ВСУ еще больше продвинулись в районе Бахмута

Он передал приятные новости с фронта. Украинские воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу.

Оккупанты отступили из-под Бахмута