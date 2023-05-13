Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.

До речі Чи йде вже наступ: Череватий повідомив, що ЗСУ ще більше просунулись в районі Бахмута

Він передав приємні новини з фронту. Українські воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу.

Окупанти відступили з-під Бахмута