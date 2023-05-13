Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.
До речі Чи йде вже наступ: Череватий повідомив, що ЗСУ ще більше просунулись в районі Бахмута
Він передав приємні новини з фронту. Українські воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу.
Окупанти відступили з-під Бахмута
- Аналітики з американського Інституту вивчення війни зазначили, що після успішних контратак ЗСУ досягли значних успіхів на північний захід від Бахмута. На геолокаційних кадрах, від 12 травня, видно, як російські загарбники втікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища. Це приблизно за 4 кілометри на північний захід від Бахмута.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий також зазначав, що на Бахмутському напрямку наші бійці змогли відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.
- Зранку 13 травня, за словами Череватого, нашими воїнам вдалось просунутись углиб ще на 300 метрів. Просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції, хоча українські військові проводять певні контрнаступальні дії.