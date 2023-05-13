Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він заявив, що лише за сьогоднішній ранок нашими воїнам вдалось просунутись углиб ще на 300 метрів.

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Чи почався вже контрнаступ

За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 метрів. Найголовніше під час цієї оборонної операції – постійно завдається удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка,

– наголосив Череватий.

За його словами, просування ЗСУ відбувається у рамках оборонної операції. Українські військові проводять певні контрнаступальні дії.

Крім того, речник повідомив, що за добу окупанти 426 разів обстріляли українські позиції зі ствольної артилерії та РСЗВ, завдали 12 авіаударів. Водночас протягом доби на Бахмутському напрямку відбулись 40 боїв, в яких українські воїни вбили 127 окупантів, 171 поранили, 10 взяли в полон.

"Знищені 3 танки, 2 станції радіоелектронної боротьби, 5 гармат, протитанковий комплекс, 5 БПЛА, 8 польових складів з боєприпасами", – зауважив речник.

Вагнерівці панікують

Череватий додав, що за цим успіхом стоїть дуже серйозна робота, розрахунки штабів, врахування всіх факторів – від наявності певних сил і засобів до врахування погодних умов – і тільки тоді починаються серйозні наступальні дії.

"Приклад злочинної організації "Вагнера" може бути, як не потрібно робити, адже вони кидали лава за лавою, намагаючись досягти хоча б якогось мінімального результату, і по суті знищили своє угруповання військ", – констатував речник.

За його словами, через успіхи ЗСУ у бойовиків Пригожина починається "легка паніка". Вони вже роздають листівки військовослужбовцям як пам'ятку "будьте постійно готові, тому що ворог не буде анонсувати свій контрнаступ, він його почне раптово".

Така інформаційна кампанія окупантів лише збільшує страх та настороженість. Череватий сказав, що ворог не знає звідки і як будуть завдаватися удари, і це його значною мірою деморалізує.