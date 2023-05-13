Такое развитие событий в интервью 24 Канала предположил российский правозащитник Марк Фейгин. Он объяснил абсурдность действий российских наемников.

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Не побеждаешь – значит проигрываешь

Бахмут – город-крепость, который мужественно обороняется от российских оккупантов. И уже сейчас, в частности наемникам Пригожина, приходится признавать свой проигрыш. Марк Фейгин подчеркнул, что за 9 месяцев штурма они не достигли существенных результатов и сейчас он не видит смысла в том, если оккупанты гипотетически могут захватить город.

"Вся война, с точки зрения начатой Кремлем, она бессмысленна. Даже в результате. Даже если они захватят этот несчастный Бахмут, который весь разрушили. Там асфальтом можно выровнять и сказать: больше здесь городов не будет, нет никакого смысла. Он нашпигован минами, обломки – от него смысла ни одного", – подчеркнул правозащитник.

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К этому добавляется еще и украинское контрнаступление, подавляющее врага. Поэтому Фейгин предполагает серьезные изменения в 2023 году.

Все это меня наталкивает на мысль, что за это лето произойдут большие перемены. Как я говорил, что ни Киев, ни Украину они ни за 3 дня, ни за год не захватят – так оно и происходит. Поэтому мой прогноз, что активные боевые действия в 2023 году должны прекратиться, но я не пророк. Но если все будет идти так, как идет: ты не наступаешь – на тебя наступают. Ты не можешь добиться победы – значит проигрываешь. Я думаю, что где-то оно примерно так и будет,

– предположил он.

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