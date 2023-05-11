Об этом 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. По его словам, в близлежащих поселках у Бахмута ситуация также напряженная.

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Однако инициатива по этим направлениям больше на стороне ВСУ. Следует упомянуть недавнюю успешную атаку бойцов 3 отдельной штурмовой бригады.

Удалось не только ликвидировать противника. Получилось заставить их убегать. Часть удалось взять в плен. Стараемся в окрестностях брать динамику в свои руки. Тактическая ситуация не изменилась. Она напряжена как в Бахмуте, так и на окраинах, но полностью контролируется ВСУ,

– отметил Кудряшов.

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Было три обострения

Как отметил военный, битва на Бахмутском направлении продолжается с начала осени прошлого года. С этого времени в целом оккупанты трижды масштабно нагнетали ситуацию. Первый раз – осенью прошлого года. Второй – зимой, когда обещали полностью захватить город. А в третий раз – к 9 мая.

Силы обороны успешно выполняют приказ обороны Бахмута и его окрестностей. Делаем все, чтобы уничтожить врага и защитить нашу землю,

– подчеркнул военный.

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