Про це 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, в прилеглих селищах біля Бахмута ситуація також напружена.

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Однак ініціатива на цих напрямках більше на боці ЗСУ. Варто згадати нещодавню успішну атаку бійців 3 окремої штурмової бригади.

Вдалося не лише ліквідувати противника. Вийшло змусити їх тікати. Частину вдалося взяти в полон. Намагаємося на околицях брати динаміку в свої руки. Тактична ситуація не змінилася. Вона напружена як в Бахмуті, так і на околицях, але повністю контрольована ЗСУ,

– зазначив Кудряшов.

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Було три загострення

Як наголосив військовий, битва на Бахмутському напрямку триває з початку осені минулого року. З цього часу загалом окупанти тричі масштабно нагнітали ситуацію. Перший раз – восени минулого року. Другий – взимку, коли обіцяли повністю захопити місто. А втретє – до 9 травня.

Сили оборони успішно виконують наказ щодо оборони Бахмута та його околиць. Робимо все, щоб знищити ворога та захистити нашу землю,

– підкреслив військовий.

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