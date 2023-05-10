Регулярні війська Росії є непідготовленими до бойових зіткнень у Бахмуті. Через це ворог втрачає свої позиції. Про це 24 Каналу повідомив Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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ЗСУ просуваються у місті

У Бахмуті головною силою досі залишаються підрозділи ПВК "Вагнера". Втім, через колосальні втрати вони поповнюються підрозділами регулярної армії Росії. Серед них мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні війська тощо.

У межах нашої успішної оборонної операції ЗСУ час від часу проводять контрнаступальні дії. Цього разу на південному флангу "Вагнер", зазнавши значних втрат, були посилені мотострілецькими підрозділами. Вони були не дуже навченими та підготовленими, тож отримали удар. Так, ЗСУ вдалось просунутися на глибину до 2 кілометрів,

– розповів Сергій Череватий.

Речник Східного угруповання ЗСУ також розповів про ситуацію в Бахмуті за минулу добу. У місті відбулось 28 боєзіткнень, 524 рази ворог обстріляв Бахмут різними типами зброї. Це вкотре доводить, що заяви Євгенія Пригожина про буцімто "снарядний голод" – неправдиві.

203 окупанти – знищені;

216 – зазнали поранень;

4 – взяті в полон.

Знищено також:

11 БМП

2 БТР;

безпілотний апарат ZALA;

6 польових складів з боєприпасами.

Детальніше про ситуацію у Бахмуті