Про оперативну ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі. Стежити за маневрами та пересуванням ЗСУ та окупантів можна за допомогою інтерактивної карти Deepstate. 24 Канал інформує, щодо того, як змінилась ситуація на полі бою за добу.

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Епіцентри бойових дій незмінні

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка.

Лінія наступу на Мар'їнку: показуємо на карті

Що відбувається у Бахмуті

Ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що регулярні війська Росії втікають з позицій з-під Бахмута й оголюють фланги вагнерівцям. Так, 9 травня позиції залишила 72-га бригада міноборони Росії.

За його словами, російські військові залишили стратегічний плацдарм, де загинули близько 500 найманців ПВК "Вагнер".

У ЗСУ слова Пригожина підтвердили, як і втрати ворога. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади всього за 2 доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 – на півшляху до попередньо згаданих.

Що відбувається у Бахмуті: карта

Обстріли прикордоння