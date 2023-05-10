Об оперативной ситуации на поле боя отчитались в Генштабе. Следить за маневрами и передвижением ВСУ и оккупантов можно с помощью интерактивной карты Deepstate. 24 Канал информирует о том, как изменилась ситуация на поле боя за сутки.

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Эпицентры боевых действий неизменны

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Линия наступления на Марьинку: показываем на карте

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем от вражеских обстрелов пострадала и Георгиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлового и Карловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

Что происходит в Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что регулярные войска России убегают с позиций из-под Бахмута и обнажают фланги вагнеровцам. Так, 9 мая позиции покинула 72-я бригада Минобороны России.

По его словам, российские военные покинули стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК "Вагнер".

В ВСУ слова Пригожина подтвердили, что и потери врага. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады всего за 2 суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 – на полпути к упомянутым ранее.

Что происходит в Бахмуте: карта

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел.

ВСУ контратакуют в районах Кременной и Белогоровки В ISW отчитывались, что российские оккупанты совершают ограниченные наземные удары на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, а также продолжают наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк. Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что сейчас ВСУ активно контратакуют в районах Кременной и Белогоровки. Что происходит возле Кременной: карта На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке, Веселому Луганской области и Ямполевке и Спорному Донецкой области.

Обстрелы приграничья

За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Муравьи Черниговской области, Толстодубово, Бачевск, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области. А также Гоптовка, Варваровка, Бугроватка, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Тихое, Малая Вовча, Бударки, Землянки, Ольховатка, Дворичанское и Хатнее на Харьковщине.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Дворечная, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Где ситуация стабильна На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Волынском и Полесском в направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси и дальше находятся определенные подразделения русской армии.