Карта боевых действий по состоянию на 10 мая / Коллаж 24 Канала
Несмотря на неуспешные штурмы по нескольким направлениям на Востоке, российские войска не покидают попыток прорвать оборону ВСУ. Противник терпит огромные потери, но снова и снова бросает своих воинов на "мясные штурмы".
Об оперативной ситуации на поле боя отчитались в Генштабе. Следить за маневрами и передвижением ВСУ и оккупантов можно с помощью интерактивной карты Deepstate. 24 Канал информирует о том, как изменилась ситуация на поле боя за сутки.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Линия наступления на Марьинку: показываем на карте
Что происходит в Бахмуте
Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что регулярные войска России убегают с позиций из-под Бахмута и обнажают фланги вагнеровцам. Так, 9 мая позиции покинула 72-я бригада Минобороны России.
По его словам, российские военные покинули стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК "Вагнер".
В ВСУ слова Пригожина подтвердили, что и потери врага. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады всего за 2 суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 – на полпути к упомянутым ранее.