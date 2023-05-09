Пригожин також вкотре поскаржився на відсутність боєприпасів. Відповідне відео поширила його пресслужба, інформує 24 Канал. Схоже, ватажок уже не справляється з власним стресом на фоні безпорадності і неможливості захопити Бахмут.

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Сьогодні один із підрозділів міністерства оборони Росії втік з одного з наших флангів, кинувши позиції. Втекли всі й оголили фронт завширшки майже 2 кілометри і глибиною 500 метрів. Добре, ми його заблокували абияк,

– розповів він у відео.

Росіяни кидають позиції у Бахмуті

Пригожин заявив, що позиції залишила 72-га бригада міноборони Росії. За його словами, російські військові залишили стратегічний плацдарм, де загинули близько 500 найманців ПВК "Вагнер".

"Вони просто взяли і втекли", – пожалівся Пригожин, не уточнивши, про яку ділянку фронту йдеться.

Далі ватажок вагнерівців почав жалітись, що міноборони Росії так і не надало його ПВК обіцяних боєприпасів. Мовляв, хоч 8 травня в міністерстві і відбулася нарада, на якій вирішили, що "Вагнер" отримає боєприпаси – це лише 10 відсотків від того, що запитували. Втім, і їх все ще немає.

Пригожин зазначив, що ще декілька днів його терористи побудуть на позиціях, бо сподівається отримати боєприпаси. Також, за його словами, міноборони Росії погрожувало найманцям звинуваченнями в держзраді, якщо ті залишать Бахмут.

У ЗСУ офіційно підтвердили втечу росіян

У пресслужбі 3-ї окремої штурмової бригади підтвердили факт втечі загарбників з-під Бахмута та втрати вагнерівців на цих же позиціях.

Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились – відповідає дійсності,

– йдеться у повідомленні.

Там також прозвітували щодо успіхів українських військових у Бахмуті. Зазначають, що всього за дві доби атакувальних дій на Південно-Західних околицях міста, штурмовики 3 ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанти, ще 87 – на півшляху до попередньо згаданих.

Крім того, військові поповнили обмінний фонд 5 окупантами та знищили декілька складів з БК ворога, міномети та не один БМП.

Що відомо про конфлікт Пригожина та міноборони

І хоч ПВК "Вагнер" складають основу російських сил у боях у Бахмуті, в Росії схоже не цінують цього. Хоча, відомо, що втрати вагнерівців просто колосальні. Вони застосовують "м'ясні штурми" і буквально по своїх трупах намагаються наступати, щоб погіршити становище ЗСУ.

Євген Пригожин публічно кілька місяців конфліктує із міноборони Росії через постачання боєприпасів. 5 травня йому увірвався терпець і він опублікував відео на тлі вбитих найманців, у якому матюкався на адресу керівництва міноборони Росії, вимагаючи надати угрупованню снаряди.

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Зрештою він заявив, що ПВК піде з Бахмута 10 травня. Але через кілька днів передумав, бо йому пообіцяли надати достатню кількість боєприпасів.