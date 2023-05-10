Про це розповів український військовий Георгій з розвідгрупи "Дике поле" у складі батальйону "Вовки Да Вінчі". За його словами, для окупантів завоювання Бахмута стало принципом, але наша оборона була стійкою.

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Яка ситуація у Бахмуті

За словами військового, він не може сказати, що наші захисники перемогли загарбників, але їх виснажили. Бахмут – це логістичний центр сходження двох доріг. Він географічно розташований в зоні, де є спуски та підйоми. Наразі там ведеться піхотна війна.

Зараз тактика окупантів стандартна: "м'ясні хвилі" вагнерівців, але прикриті артилерією та дронами.

У самому ж Бахмуті тактика ворога – штурмова. Штурми "Вагнера" відбуваються будинок за будинком. Вони йдуть по 7 – 10 осіб, агресивно рвуться вперед та зачищають, закидаючи квартали, де є наші війська, артою. Знищують будинки, що можуть слугувати фортецею, за допомогою літаків, які вже давно скидають керовані бомби,

– розповів Георгій.

Він наголосив, що за Бахмут російські терористи боролись дуже довго. На сьогодні місто не впало.

"Бо це горда фортеця, за утримання якої ми втратили тисячі життів, але зламали хребет цій імперії. Вона все ж впаде повністю у своїй останній війні. І зупинить її саме Україна", – додав воїн.

Бахмут сьогодні: що відбувається

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 10 травня на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки.

Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.