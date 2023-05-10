Тривають запеклі бої за Бахмут, однак ворог активно втрачає особовий склад на цій ділянці фронту. Разом з тим командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький розповів про те, як наші бійці розгромили підрозділ окупантів.

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Що відомо

За словами військового, було повністю знищено дві роти одного з підрозділів загарбників. Також Росія втратила внаслідок цієї успішної операції ЗСУ у Бахмуті чимало техніки.

У результаті наступальних дій 3-ої окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромлено підрозділи 72-ої бригади Росії. Фактично повністю знищена 6 та 8 роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених,

– сказав Білецький.

Окрім того, він зазначив, що зазнав чималих втрат ще й так званий 3 штурмовий загін приватної війскової компанії "Вагнера".

Зверніть увагу! Захисник констатував, що штурмові дії українські бійці проводили в смузі, яка має ширину у 3 кілометри та глибину у 2 кілометри 600 метрів.

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