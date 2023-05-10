Тривають запеклі бої за Бахмут, однак ворог активно втрачає особовий склад на цій ділянці фронту. Разом з тим командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький розповів про те, як наші бійці розгромили підрозділ окупантів.
Дивіться також Канонада не вщухає ні на мить: у мережі показали фрагмент бою у міській забудові Бахмута
Що відомо
За словами військового, було повністю знищено дві роти одного з підрозділів загарбників. Також Росія втратила внаслідок цієї успішної операції ЗСУ у Бахмуті чимало техніки.
У результаті наступальних дій 3-ої окремої штурмової бригади Збройних Сил України розгромлено підрозділи 72-ої бригади Росії. Фактично повністю знищена 6 та 8 роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених,
– сказав Білецький.
Окрім того, він зазначив, що зазнав чималих втрат ще й так званий 3 штурмовий загін приватної війскової компанії "Вагнера".
Дивіться також Росія продовжує "шарудіти пакетами": колосальні втрати ворога станом на 10 травня
У Пригожина була істерика
- Слід зазначити, що більша частина з окупантів, що намагаються втриматись на Бахмутському напрямку, є членами ПВК "Вагнера", якою керує Євгеній Пригожин.
- Власне, ватажок терористів не так давно записував відео, у якому розповідав, що військові російської армії, які "мали б допомагати" приватному батальйону, просто-таки втекли зі своїх позицій.
- Згодом це підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ, констатувавши, що йдеться саме про 72-гу бригаду Росії. Вочевидь, саме про це і говорив Білецький у своєму повідомленні.