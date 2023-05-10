Від перших місяців повномасштабного вторгнення найманці з "Вагнера" вчиняють злочини на території нашої держави, а щонайменше від літа минулого року – не втрачають надії, аби взяти Бахмут на Донеччині. Тому й не дивно, що в Європі взялись за те, аби правильно ідентифікувати цю організацію.

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Одноголосне рішення

Як відомо, за визнання ПВК терористичною проголосував 331 депутат парламенту Франції. Сталося це за присутності в залі головного законодавчого органу країни посла України Володимира Омельченка та голови МЗС Франції Катрін Колонни.

Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим із нашими французькими партнерами,

– наголосили опісля в українському посольстві.

Згодом це прокоментував народний депутат українського парламенту Максим Бужанський. За його словами, всі особи, що мають до цієї ПВК стосунок, "потрапивши до рук французів десь у черговій Африці", ідентифікуватимуться як члени терористичної організації.

Незалежно від обставин, за яких їх затримали. Навіть якщо квиток на міжміського осла купуватимуть у пустелі Сахара,

– йдеться в повідомленні.

Британія на шляху

У виданні The Times констатували, що Велика Британія також готова офіційно визнати батальйон "Вагнера" терористичною організацією, аби у такий спосіб посилити тиск на Росію.

У джерелі йдеться про те, що ця заборона передбачатиме кримінальну відповідальність за приналежність до ПВК, відвідування зборів батальйону та навіть заохочення до його підтримки чи носіння логотипа "Вагнера" публічно.

Фактично це рішення поставить приватну компанію на один щабель із такими групами, як "Ісламська держава" (ІДІЛ) та "Аль-Каїда".

Окрім того, зазначимо, що у вагнерівців все більше проблем на Бахмутському напрямку. Ватажок терористів Пригожин часто скаржиться на те, що нібито в його батальйону "немає снарядів", однак в ЗСУ впевнені, що проблема там радше з особовим складом. А точніше – його нестачею.