Днями глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин сказав, що уже 10 травня його бійці відступлять з Бахмутського напрямку. Згодом речник Східного угрупування військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону дав зрозуміти, що слова окупанта треба ділити на два, – інформує 24 Канал.

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"Треба розуміти, що стоїть за заявами"

За словами спікера, ватажок вагнерівців зараз шукає можливості уникнути відповідальності за те, що він на себе взяв та йому не вдалось виконати протягом тривалого часу. Відповідно, він зараз може молоти все що завгодно і вірити цьому без "експертизи фахівців" – не варто.

Там за заявами Пригожина треба, аби ціла бригада слідкувала: розвідників, психіатрів, спеціалістів з інформаційної боротьби... Це все ще потребує верифікації. Ми побачимо в найближчі декілька діб (чи правда, що каже Пригожин – 24 Канал)… Заяви треба слухати, але розумом підходити до них та розуміти, що за ними стоїть,

– констатував Череватий.

Окрім того, він вкотре спростував слова Пригожина про те, що його найманці втікають з Бахмута через нібито "снарядний голод". Як зазначив Череватий, єдиною причиною, чому окупанти теоретично могли б здати позиції є проблеми з особовим складом.

Власне, Збройні Сили усе зробили для того, аби якомога більше вагнерівців відправилось до Кобзона. А поповнювати лави свого війська зеками Пригожину вже не дає міноборони Росії.

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