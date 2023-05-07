Про це 24 Каналу зазначив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що згодом в мережі з різною інтенсивністю з'являлися звинувачення від Пригожина.

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"Зараз бачимо таку картину – тиск на Бахмут продовжується, обстріли продовжуються, інтенсивність дещо спала. У першу чергу через ці конфлікти. Вагнерівці отримують менше живої сили", – сказав Ступак.

Він переконаний, якби до них жива сила їхала б як конвеєром, то жодних проблем для "кухаря Путіна" не було б.

"Це означає, що конвеєр або затухає, або вже зупинився", – розповів колишній співробітник СБУ.

До того ж у вагнерівців є проблеми з боєприпасами. Однак, лише у порівнянні з початком повномасштабної війни. Мовляв, їх кількість зменшилася.

Для них це дійсно "снарядний голод". А для наших військових – це ого-го скільки,

– упевнений експерт Українського інституту майбутнього.

На його думку, у Кремлі нині морочать голову над тим, що робити далі.

"Пригожин обговорює з Кадировим публічно: "Я вийду, ти зайдеш, ти мій брат". А російське міноборони взагалі ніхто не запитує. Тобто вони між собою вирішують. А міноборони, таке враження, що воно просто "статист", – наголосив Іван Ступак.

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Різниця між вагнерівцями та кадирівцями

Згодом стало відомо, що вагнерівців начебто мали б замінити кадирівці. Та за словами колишнього співробітника СБУ, сил у Рамзана Кадирова – небагато. Такої кривавої, жорстокої дисципліни як у Пригожина – немає.

"Кадиров – це більше про піар, це більше про тік-ток, про лайки. Вагнерівці – це про "результат". Дійсно про військову справу за будь-яку ціну, будь-якими жертвами, але досягти "результату", – розказав він.

Натомість війська Кадирова – це не більше, ніж показуха.

Кадирівці – більше цирк, це вистава, це шоу,

– зауважив він.

Експерт Українського інституту майбутнього зазначив, що навіть один із російських так званих "воєнкорів" сумнівався в тому, що кадирівці змогли б втримати ту ділянку фронту. Мовляв, їх в рази менше, ніж вагнерівців. Він вже вбачав у цьому провал.

"Кадиров – це такий собі "кіт Леопольд" бородатий. Він намагається бути й з Пригожиним – "ти мій брат". Але водночас не сваритися сильно з російським міноборони", – впевнений Іван Ступак.

У Кадирова свої інтереси

Самопроголошений лідер Чечні обережно їх критикує і намагається бути "класним" для всіх.

"Він тривалий час зник просто з радарів і займався чим – його син приїздив до Путіна, якісь там заяви робив, але про участь у війні в Україні не було чути, оскільки наші військові їм завдали дуже великих втрат", – наголосив він.

Через те кадирівці відтягнулися далеко в тили та продовжують там "служити". Однак нині Рамзан Кадиров хоче повернутися, щоби про нього знову заговорили.

Пригожин озвучив – залишилося нібито 2,5 кілометра, щоби взяти повністю місто Бахмут під окупацію російську. Можливо, у Кадирова така історія: "Ага, я зараз піду. Пригожин зробив 98%, і я зараз останніми зусиллями вистрибну, зроблю результат",

– припускає Ступак.

І тоді, мовляв, зможе отримати нові преференції від Кремля, нову увагу і "промені слави".

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