До цього Пригожин заявляв про нібито проблеми з боєприпасами у його військ. У ГУР МО наголосили, що такі заяви пов'язані з тим, що ПВК "Вагнера" не зможе взяти українське місто до 9 травня.
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У розвідці прокоментували заяви Пригожина
Представник української розвідки Андрій Черняк заявив, що Пригожин самостійно не буде виводити вагнерівців з Бахмута. Однак такими заявами голова ПВК "Вагнера" намагається перекинути свою провину на інші структури російської армії.
Він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова,
– розповів Черняк.
При цьому представник ГУР МО підтвердив, що посіпаки Пригожина мають проблеми з боєприпасами. Ба більше, чим більше снарядів їм дають, тим більше вагнерівці їх потребують та хочуть.
"Але скільки б їм не давали – їм не буде достатньо", - зазначив Андрій Черняк.
Пригожин пригрозив вивести "вагнерівців" з Бахмута: що відомо
- Глава ПВК "Вагнера" 5 травня зробив заяву про виведення його військ з Бахмута 10 травня. Позиції на фронті, переконує Пригожин, передадуть міноборони Росії.
- На цю заяву відреагував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він підкреслив, що у вагнерівців не стільки "снарядний голод", скільки людський.
- Самі росіяни досить люто сприйняли заяву Пригожина. Через це вони написали купу гнівних коментарів у російських телеграм-каналах.