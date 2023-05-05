Своєю думкою щодо цього поділився речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він пояснив, що саме може мати на меті Євгєній Пригожин.

Тут більше Пригожин заявив, що 10 травня начебто виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод"

Пригожин скаржиться, вагнерівці – атакують

За словами Сергія Череватого, Пригожин упродовж місяців розкидається епатажними заявами. І робить він їх для того, щоб привернути до себе увагу. Речник Східного угруповання військ вважає, що на це у "кухаря Путіна" дві причини:

найманці у Пригожина закінчуються;

триває внутрішнє протистояння у військовому керівництві Росії.

За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони зазнають великих втрат,

– каже Череватий.

Він підкреслив, що у вагнерівців не стільки "снарядний голод", скільки людський.

Череватий зауважив, що міноборони Росії не надає вагнерівцям допомогу в тому обсязі, якого вони вимагають. Тож Пригожин дійсно може "шукати причин, щоб піти". Водночас слід розуміти, що бідкання не означає, що найманці не атакують.

Речник Східного угруповання військ підкреслив, що у Бахмуті досі точаться важкі бої. І що вагнерівці продовжують йти в атаку. Лиш за минулу добу зафіксували 43 боєзіткнення, а також 520 обстрілів озброєнням різного калібру.

Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня,

– підкреслив Череватий.

З чого все почалося