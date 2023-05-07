Про це повідомляють російські ЗМІ. Пригожин заявив, що "оркестр" отримав бойове розпорядження, у якому "музикантам" пообіцяли дати боєприпаси, пише 24 Канал.

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Хто керуватиме процесом

Пригожин заявив, що його бойовики отримають стільки озброєння, скільки потрібно для продовження воєнних дій. Ба більше, він заявив, що вагнерівцям дали "карт-бланш": Міноборони країни-агресорки нібито дозволили бойовикам Пригожина діяти так, як самі вважають за потрібне.

Однак, судячи з "дружелюбності" Міноборони до ПВК, такі рішення навряд чи можуть бути правдою.

Крім того, взаємодією між вагнерівцями та військовим командування Росії займатиметься ніхто інший, як генерал армії Сергій Суровікін.

Що передувало