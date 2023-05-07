Об этом сообщают российские СМИ. Пригожин заявил, что "оркестр" получил боевое распоряжение, в котором "музыкантам" пообещали дать боеприпасы, пишет 24 Канал.
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Кто будет управлять процессом
Пригожин заявил, что его боевики получат столько вооружения, сколько нужно для продолжения военных действий. Более того, он заявил, что вагнеровцам дали "карт-бланш": Минобороны страны-агрессора якобы разрешили боевикам Пригожина действовать так, как сами считают нужным.
Однако судя по "дружелюбию" Минобороны к ЧВК, такие решения вряд ли могут быть правдой.
Кроме того, взаимодействием между вагнеровцами и военным командованием России будет заниматься никто другой, как генерал армии Сергей Суровикин.
Что предшествовало
- По данным российских СМИ, 10 мая бойцы ЧВК "Вагнера" должны были покинуть свои позиции в Бахмуте, который они не смогли захватить почти за 9 месяцев. Им на смену должны были прийти бойцы Кадырова из "Ахмата".
- Отметим, что сам Рамзан Кадыров 5 мая, когда Пригожин опубликовал заявление об уходе на фоне "снарядного голода", предложил заменить вагнеровцев своими бойцами. Мол, завершать штурм Бахмута будут военные из "Ахмата".
- Аналитики Института изучения войны считают, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны России и регулярные российские войска неэффективными и положить вину за любые неудачи России в районе Бахмута на Министерство.
- В свою очередь, политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал, что истерика Пригожина совсем не связана со "снарядным голодом". По его мнению, этими заявлениями Пригожин пытается легитимизировать свой побег из Бахмута, после чего мы, по всей вероятности, сможем его увидеть где-то в Африке. Перед бегством ему нужно утилизировать остатки заключенных, которых он нанял для войны, ведь никто из них не собирается отпускать на свободу в России.