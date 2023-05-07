Об этом сообщают российские СМИ. Пригожин заявил, что "оркестр" получил боевое распоряжение, в котором "музыкантам" пообещали дать боеприпасы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пригожин говорит об "успешной" операции в Бахмуте: оказывается вагнеровцы не планировали брать город

Кто будет управлять процессом

Пригожин заявил, что его боевики получат столько вооружения, сколько нужно для продолжения военных действий. Более того, он заявил, что вагнеровцам дали "карт-бланш": Минобороны страны-агрессора якобы разрешили боевикам Пригожина действовать так, как сами считают нужным.

Однако судя по "дружелюбию" Минобороны к ЧВК, такие решения вряд ли могут быть правдой.

Кроме того, взаимодействием между вагнеровцами и военным командованием России будет заниматься никто другой, как генерал армии Сергей Суровикин.

Что предшествовало