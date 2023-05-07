В опубликованном пресс-службой Пригожина сообщении говорится, что взятие Бахмута якобы не было главной целью так называемой операции оккупантов "Бахмутская мясорубка", пишет 24 Канал.

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Пригожин назвал "настоящую" цель операции под Бахмутом

Оказывается, что вагнеровцы "справились" со своей задачей в Бахмуте, главная цель которого была "перемалывание" подразделений ВСУ.

"Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемола подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила", – сказал Пригожин.

Глава вагнеровцев утверждает, что для оккупационных войск открыто оперативное пространство в направлении Славянска и Краматорска. А территория Бахмута, которую вагнеровцы так и не смогли захватить, оказывается уже не имеет значения.

Стратегического значения для дальнейшего продвижения к западу населенный пункт Бахмут не имеет. Стратегическое значение для продвижения российской армии имеет взятие населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка – "Донбасское кольцо", к западу от которого открываются равнинные территории, на которых ВСУ трудно удерживать оборону в случае наступления превосходящими силами российской армии,

– заявил он.

Пригожин быстро "переобулся" и уже говорит, что 8 октября 2022 года совместно с генералом армии оккупантов Сергеем Суровикиным было принято решение о начале операции "Бахмутская мясорубка".

Цель штурма Бахмута якобы заключалась в том, чтобы спровоцировать Украину вбрасывать как можно больше сил для удержания города.

"Целью операции "Бахмутская мясорубка" было дать возможность подразделениям российской армии занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал", – оправдывается Пригожин за свои неудачи.

Главарь наемников даже сказал, что срок операции в Бахмуте составлял 6 месяцев и должен был завершиться 8 апреля 2023 года.

Кадыров жестко обратился к Пригожину

Пригожин 5 мая сообщил руководству России, что выводит вагнеровцев из-под Бахмута, к чему скептически относятся в ВСУ. В то же время заменить вагнеровцев якобы готовы бойцы самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова.

Последний в ультимативной форме сказал Пригожину, что вагнеровцы будут оставаться в обороне под Бахмутом, пока их не заменят кадыровцы.

"И только когда мы начнем атаку, мы определим, куда тебе идти дальше. Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам, поэтому я тебе по понятиям говорю! Ты должен делать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят", – сказал Кадыров.

Оставили ли вагнеровцы позиции под Бахмутом

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона рассказал, что вагнеровцы продолжают воевать на Бахмутском направлении.

Только за эти сутки произошло 23 боестолкновения между украинскими бойцами и вагнеровцем. Череватый подчеркнул, что в Бахмуте пока нет войск Кадырова.

"Из того, что я видел в публичном пространстве, только сегодня они обменялись предложениями, что один готов сдать пост, а другой – зайти. Нет, еще нет их на позициях. Сейчас ведут боевые действия именно вагнеровцы и другие подразделения армии России. Войск Кадырова не заметно, пока мы этого не наблюдаем", – резюмировал он.