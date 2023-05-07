У поширеному пресслужбою Пригожина повідомленні мовиться, що взяття Бахмута нібито не було головною метою так званої операції окупантів "Бахмутська м'ясорубка", пише 24 Канал.

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Пригожин назвав "справжню" мету операції під Бахмутом

Виявляється, що вагнерівці "впоралися" зі своїм завданням у Бахмуті, головною метою якого було "перемелювання" підрозділів ЗСУ.

"Слід зазначити, що операція "Бахмутська м'ясорубка" була розрахована головним чином не на взяття населеного пункту Бахмут, а на "перемелювання" підрозділів ЗСУ та організації перепочинку російської армії для відновлення боєздатності. Своє завдання "Бахмутська м'ясорубка" повністю виконала", – сказав Пригожин.

Глава вагнерівців стверджує, що для окупаційних військ відкритий оперативний простір в напрямку Слов'янська і Краматорська. А територія Бахмута, яку вагнерівці так і не змогли захопити, виявляється вже не має значення.

Стратегічного значення для подальшого просування на захід населений пункт Бахмут не має. Стратегічне значення для просування російської армії має взяття населених пунктів Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка – "Донбаське кільце", на захід від якого відкриваються рівнинні території, на яких ЗСУ важко утримувати оборону в разі ведення наступу переважаючими силами російської армії,

– заявив він.

Пригожин швидко "перевзувся" і вже каже, що 8 жовтня 2022 року спільно з генералом армії окупантів Сергеєм Суровікіним було ухвалене рішення про початок операції "Бахмутська м'ясорубка".

Мета штурму Бахмута буцімто полягала в тому, щоб спровокувати Україну вкидати якомога більше сил для утримання міста.

"Метою операції "Бахмутська м'ясорубка" було дати можливість підрозділам російської армії зайняти вигідні рубежі оборони, провести мобілізацію, дооснащення, навчання особового складу і підвищити свій бойовий потенціал", – виправдовується Пригожин за свої невдачі.

Ватажок найманців навіть сказав, що термін операції в Бахмуті становив 6 місяців і мав закінчитися 8 квітня 2023 року.

Кадиров жорстко звернувся до Пригожина

Пригожин 5 травня повідомив керівництву Росії, що буцімто виводить вагнерівців з-під Бахмута, до чого скептично ставляться у ЗСУ. Водночас замінити вагнерівців буцімто готові бійці самопроголошеного глави Чечні Рамзана Кадирова.

Останній в ультимативній формі сказав Пригожину, що вагнерівці залишатимуться в обороні під Бахмутом, поки їх не замінять кадирівці.

"І тільки коли ми почнемо атаку, ми визначимо, куди тобі йти далі. Ти мені завжди казав, що живеш за чоловічими правилами, тому я тобі за поняттями кажу! Ти маєш робити те, те і те. З тобою зв'яжуться люди і пояснять", – сказав Кадиров.

Чи покинули вагнерівці позиції під Бахмутом

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів, що вагнерівці продовжують воювати на Бахмутському напрямку.

Тільки за цю добу відбулися 23 боєзіткнення між українськими бійцями та вагнерівця. Череватий наголосив, що в Бахмуті поки немає військ Кадирова.

"З того, що я бачив в публічному просторі, то тільки сьогодні вони обмінялися пропозиціями, що один готовий здати пост, а інший – зайти. Ні, ще немає їх на позиціях. Зараз ведуть бойові дії саме вагнерівці та інші підрозділи армії Росії. Військ Кадирова не помітно, поки що ми цього не спостерігаємо", – резюмував він.