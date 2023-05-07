В Институте изучения войны проанализировали, что скрывается за обращениями Пригожина и Кадырова.

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Вагнеровцы хотят выйти из Бахмута

6 мая Пригожин опубликовал письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором говорится, что "Вагнер" передаст свои позиции подразделениям "Ахмата" ровно в полночь 10 мая. Тогда, по словам Пригожина, "Вагнер" полностью исчерпает свой боевой потенциал.

Пригожин выразил уверенность, что силы "Ахмата" смогут захватить часть города, которая остается под контролем Украины.

Кадыров в ответ заявил, что направил письмо Владимиру Путину, в котором сообщил о готовности взять Бахмут, и заявил, что чеченские подразделения уже разрабатывают с Минобороны России стратегию, как поменяться позициями из ЧВК "Вагнера".

Пригожин и Кадыров только выиграют из этой ситуации

Аналитики считают, что Пригожин и Кадыров, вероятно, стремятся представить Минобороны России и регулярные российские войска неэффективными и возложить вину за любые неудачи России в районе Бахмута на Министерство.

Это решение отражает недоверие Пригожина к российскому военному командованию. Этим он позиционирует себя как независимого от российского военного истеблишмента, позволяющего ему "сохранить лицо", если силы "Вагнера" не смогут захватить Бахмут,

– пишут в ISW.

Кадыров, в свою очередь, мог бы получить репутационную выгоду от вступления в такую шумную операцию. Смена военных сил в Бахмуте также может создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны России в будущих неудачах.

Если силы "Ахмата" столкнутся с теми же трудностями, что и войска "Вагнера", и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров могут обвинить Минобороны в неспособности адекватно поддерживать их усилия,

– говорится в сообщении.

Также, как альтернатива, если Минобороны России помешает силам "Ахмата" поменяться с "Вагнером" (поскольку неясно, смогут ли Пригожин и Кадыров выполнить этот маневр без какой-либо поддержки МО, как они заявляют), обе группы, вероятно, будут выдвигать гипотезу о том, что если бы Министерство поддержало маневр, кадыровцы бы быстро захватили Бахмут.

В Институте изучения войны заметили, что даже если потенциальное развертывание кадыровцев в Бахмуте может несколько улучшить положение России под Бахмутом, заявления Пригожина и Кадырова сильно преувеличены.

Предположение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться к Бахмуту и занять его "за считанные часы", является типичным кадыровским хвастовством и игнорированием тактической ситуации в Бахмуте. Кроме того, предположение Пригожина о том, что "Вагнер" потеряет свой боевой потенциал ровно в полночь 10 мая, является риторическим пунктом, избранным для того, чтобы избежать отступления ко Дню Победы 9 мая – вооруженные силы не истощают все свои боевые возможности в мгновение ока,

– отметили аналитики.

В Минобороны до сих пор не отреагировали

Минобороны России еще не отреагировало на скоординированные заявления Пригожина и Кадырова о Бахмуте. Так что есть подозрение, что для ведомства это было неожиданно и невыгодно. У российских сил, вероятно, нет резервов, которые они могли бы направить в Бахмут вместо вагнеровцев.

Более того, Минобороны России продолжает утверждать, что воздушно-десантные войска России защищают фланги вокруг Бахмута, однако ISW не зафиксировала элементов их присутствия.

Молчание Минобороны, вероятно, отражает сознательное решение не компенсировать деградацию "Вагнера" и не успокаивать ожидаемый гнев Пригожина, хотя отсутствие реакции дает Пригожину больше пространства для маневра, чтобы сформировать совместную реакцию снижения приоритетности наступления на Бахмут,

– считают эксперты.