Среди чеченцев много профессиональных военных, но нужно отделять кадыровцев и чеченцев. Об этом 24 Каналу заявил ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Пригожин имел опытную армию

По его словам, войска Кадырова способны быть только в роли заградительных отрядов, чтобы не допустить отступления российских регулярных частей. Если вместо вагнеровцев придут те же тик-ток войска Кадырова, то они, очевидно, будут слабее наемников Пригожина.

ЧВК "Вагнера" создана еще в 2013 году и прошла множество военных конфликтов, в том числе АТО. Поэтому это опытная армия,

– заявил Гетман.

Военный эксперт привел пример чеченских батальонов, воюющих на стороне Украины и являющимся достаточно профессиональными военными. Многие из них являются ветеранами войн в Чечне в 1990-х и начале 2000-х годов. Большинство из них сегодня воюют на стороне Украины, но часть, вероятно, может быть на службе у Кадырова.

"В целом они воюют за свою страну на стороне нашей страны против России. Они бы и за Польшу воевали против России. Они с уважением относятся к нашей армии и не любят кадыровцев. Они считают их предателями", – добавил Гетьман.

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