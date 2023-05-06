Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он добавил, что истерика Пригожина связана отнюдь не со "снарядным голодом".

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Вернется в Африку

По его мнению, этими заявлениями Пригожин пытается легитимизировать свой побег из Бахмута, после чего мы, по всей вероятности, сможем его увидеть где-то в Африке. Перед бегством ему нужно утилизировать остатки заключенных, которых он нанял для войны, ведь никого из них не собираются отпускать на свободу в России.

"Он воевал из корыстных целей, воевал за денежные потоки. У него в российском минобороны сидели свои люди, отвечавшие, в том числе за материально-техническое снабжение. Теперь этих людей выбросили из министерства, а его самого лишили доступа к денежным потокам", – заявил Эйдман.

Игорь Эйдман о последних заявлениях Пригожина: смотреть видео

Пригожин – следствие политики Путина

Социолог считает, что Путин сознательно допустил то, что Пригожин и российские минобороны находятся в перманентном конфликте. Это ослабляет обе стороны и делает их зависимыми от Путина. Но такая система власти была для него успешной в мирное время, а в условиях интенсивной войны такие споры наносят ущерб российской армии.

"Он, как пахан, сидящий на троне, а вокруг него мелкие мошенники, которые грызутся, ссорятся между собой, но последнее слово всегда за Путиным. Они все зависимы от него. То, что они постоянно ссорятся между собой, лишь усиливает их зависимость от пахана Путина", – рассказал Эйдман.

Последние заявления Пригожина: главное