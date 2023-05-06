Об этом 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, пока подразделения "Вагнера" не выходят из Бахмута. Интенсивность сражений не уменьшается.

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Пригожин хочет заработать политические баллы

Если Пригожин действительно хочет вывести свою группировку из этого направления, то уже должна была начаться соответствующая подготовка. Ведь, вероятно, они бы рассчитывали на организованный выход. И туда должны были забросить другие российские подразделения.

Иначе у них просто рухнет фронт. И ВСУ полностью нивелируют продвижение вагнеровской пехоты, которая 9 месяцев погибала в этом направлении. Все это сродни тому, что Пригожин пытается так заработать себе политические баллы. Он смотрит в будущее, в котором есть проблемы для путинской власти. Поэтому ему нужно свое место под Солнцем занять,

– отметил Попович.

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Понятно, что группировка ЧВК "Вагнера" – достаточно серьезный ресурс. И Пригожину не так и выгодно, чтобы эти подразделения были уничтожены в боях под Бахмутом.

Впрочем, не стоит исключать версию, что Пригожин вкидывает такие заявления, потому что понимает, что не сможет захватить город до 9 мая. Поэтому он и начал кричать о "нехватке боеприпасов", чтобы потом скинуть всю вину на российское минобороны.

Последние заявления Пригожина: кратко