По состоянию на 5 мая на концерт к Кобзону уже отправились 193 210 российских окупантов. Среди них – немало вагнеровцев. "Повар Путина" уже упал в истерику.

Обратите внимание Активный штурм ВСУ: в Минобороны заявили об уничтожении складов вагнеровцев у Бахмута

Пригожин начал ныть, что вагнеровцев бросили без боеприпасов. Он устроил на камеру настоящую истерику и стал рассказывать о 170% вагнеровцев убитыми и ранеными. В то же время вдруг заявил, что потери вагнеровцев не дотягивают до этой цифры.

Российские захватчики, как пауки в банке, начинают пожирать друг друга. В своем эпическом провале "повар Путина" обвиняет Сергея Шойгу и других.

Пригожин уже снял истерическое видео

К слову, это уже не первое такое "эпическое" видео Пригожина на протяжении последних суток. В ночь на 5 мая он уже снял "шок-контент для Шойгу", "обложившись" при этом трупами вагнеровцев. Так "повар Путина" пытается выпросить у российского минобороны боеприпасы. Тем временем вагнеровцы продолжают успешно "пакетизироваться".

Также Пригожин угрожает, что якобы выведет вагнеровцев из-под Бахмута, где с ними успешно борются герои ВСУ В то же время в эту ИПСО "повара Путина" никто не верит.