Украинские защитники уничтожили военный состав ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Об этом в эфире национального марафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 Канал.
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Маляр рассказала об операции ВСУ в Бахмуте
Замминистра обороны рассказала, что россияне активно штурмуют позиции наших бойцов на Бахмутском направлении. Кроме того, российские власти не оставляют намерений взять под контроль город Бахмут до 9 мая.
"Наши Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но и не дают выполнить врагу задачу: прорвать оборону", – подчеркнула Маляр.
Анна Маляр также заверила, что украинские военные тоже совершают активные штурмовые действия. Более того, они сжигают места скоплений и составы противника.
Сейчас есть новость, что нашими бойцами были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев,
– отметила Маляр.
Пригожин жалуется на отсутствие боеприпасов в ППК "Вагнера"
- Недавно Евгений Пригожин выдвинул ультиматум министру обороны России. Мол, если ППК "Вагнера" не снабдят снарядами, то он выведет своих приспешников из-под Бахмута.
- На это заявление отреагировал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он подчеркнул, что у вагнеровцев не столько "снарядный голод", сколько человеческий.
- Чуда не произошло, поэтому Пригожин 5 мая сделал заявление о выводе его войск из Бахмута 10 мая. Позиции на фронте, убеждает Пригожин, будут переданы минобороны России.