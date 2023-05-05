Украинские защитники уничтожили военный состав ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Об этом в эфире национального марафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 Канал.

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Маляр рассказала об операции ВСУ в Бахмуте

Замминистра обороны рассказала, что россияне активно штурмуют позиции наших бойцов на Бахмутском направлении. Кроме того, российские власти не оставляют намерений взять под контроль город Бахмут до 9 мая.

"Наши Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но и не дают выполнить врагу задачу: прорвать оборону", – подчеркнула Маляр.

Анна Маляр также заверила, что украинские военные тоже совершают активные штурмовые действия. Более того, они сжигают места скоплений и составы противника.

Сейчас есть новость, что нашими бойцами были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев,

– отметила Маляр.

Обратите внимание! Недавно глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российские власти в том, что для его подразделений урезают количество боеприпасов. Из-за этого приспешники "повара Путина" не могут активно обстреливать украинские позиции на линии фронта. Поэтому каждая новость об уничтожении складов ЧВК "Вагнера" – это еще большая эскалация конфликта между Пригожиным и минобороной России.

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