Українські захисники знищили військовий склад ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Про це в ефірі національного марафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 Канал.
Дивіться також Тут навіть росіяни не брешуть, – Міноборони про плани ворога взяти Бахмут до 9 травня
Маляр розповіла про операцію ЗСУ в Бахмуті
Заступниця міністра оборони розповіла, що росіяни активно штурмують позиції наших бійців на Бахмутському напрямі. Крім того, російська влада не полишає намірів взяти під контроль місто Бахмут до 9 травня.
"Наші Сили оборони чинять не просто потужний опір, а й не дають виконати ворогу задачу: прорвати оборону", – наголосила Маляр.
Ганна Маляр також запевнила, що українські військові теж чинять активні штурмові дії. Ба більше, вони спалюють місця скупчень і склади противника.
Зараз є новина, що нашими бійцями були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців,
– зазначила Маляр.
Пригожин скаржиться на відсутність боєприпасів у ПВК "Вагнера"
- Нещодавно Євгєній Пригожин висунув ультиматум міністру оборони Росії. Мовляв, якщо ПВК "Вагнера" не забезпечать снарядами, то він виведе своїх посіпак з-під Бахмута.
- На цю заяву відреагував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він підкреслив, що у вагнерівців не стільки "снарядний голод", скільки людський.
- Дива не сталося, тож Пригожин 5 травня зробив заяву про виведення його військ з Бахмута 10 травня. Позиції на фронті, переконує Пригожин, передадуть міноборони Росії.