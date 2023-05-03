Мовиться про 9 травня. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти хочуть захопити Бахмут до 9 травня

Маляр зазначила, що росіяни отримали завдання захопити Бахмут до 9 травня, адже в Москві люблять символізм. Однак це слабка сторона окупантів, оскільки вони передбачувані.

За словами заступниці міністра оборони, за Бахмут уже кілька місяців тривають запеклі бої. Своєю чергою, пікова ситуація зберігається вже кілька тижнів.

Своєрідною заслінкою виступає оборона Бахмута, яка не дає ворогові просуватися. Попри те, що місцями їм вдається просунутися, військові завдання виконуються. Місто вони не захопили, ми знищуємо техніку, найкращі підрозділи та послаблюємо їх наступальний потенціал,

– зазначила Маляр.

Зверніть увагу! Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий нещодавно наголосив, що Сили оборони бачать та розуміють наміри росіян. Вони завжди готові протидіяти ворогу на Бахмутському напрямку.

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Що відбувається в Бахмуті: коротко