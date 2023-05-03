Мовиться про 9 травня. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.
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Окупанти хочуть захопити Бахмут до 9 травня
Маляр зазначила, що росіяни отримали завдання захопити Бахмут до 9 травня, адже в Москві люблять символізм. Однак це слабка сторона окупантів, оскільки вони передбачувані.
За словами заступниці міністра оборони, за Бахмут уже кілька місяців тривають запеклі бої. Своєю чергою, пікова ситуація зберігається вже кілька тижнів.
Своєрідною заслінкою виступає оборона Бахмута, яка не дає ворогові просуватися. Попри те, що місцями їм вдається просунутися, військові завдання виконуються. Місто вони не захопили, ми знищуємо техніку, найкращі підрозділи та послаблюємо їх наступальний потенціал,
– зазначила Маляр.
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Що відбувається в Бахмуті: коротко
- У Бахмут 2 травня приїхав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він разом з командирами ухвалить важливі рішення щодо оборони міста.
- Ситуація в Бахмуті складна. Зокрема, офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що росіяни закидають гранатами будівлі.
- Росія намагається захопити Бахмут. За словами воїна, 80% міста контролюють окупанти, а решту – Сили оборони України. Водночас варто зауважити, що ситуація у Бахмуті змінюється щогодини.
- Як розповів Березовець, наразі оборона міста є набагато важчою, ніж декілька місяців тому. Загарбники використовують аеророзвідку. Окрім цього, в місті немає води, світла, газу. Найбільша проблема у ЗСУ – з питною водою.