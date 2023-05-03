Українські захисники та захисниці вже 434 доби оберігають Україну від повномасштабного вторгнення російських окупантів. Упродовж доби ворог завдав ракетних та авіаударів, а також – гатив по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні.

Зверніть увагу Просто зайшов скупитись в АТБ, було дуже страшно, – очевидці про потужний обстріл Херсона