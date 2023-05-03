Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті / Колаж 24 Каналу
Генштаб ЗСУ оновив нові дані про ситуацію на фронті. Російські окупанти упродовж доби намагалися покращити тактичне положення біля Мар'їнки. Герої ЗСУ завдали ворогу втрат та відбили близько 30 атак російських окупантів.
Українські захисники та захисниці вже 434 доби оберігають Україну від повномасштабного вторгнення російських окупантів. Упродовж доби ворог завдав ракетних та авіаударів, а також – гатив по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні.