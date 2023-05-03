За словами херсонця Максима, він просто зайшов у супермаркет скупитись. Однак чоловік застав обстріл, внаслідок якого загинуло багато мирних людей.
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Очевидці розповіли про потужний обстріл Херсона
Зайшов в АТБ скупитись, бо буде подовжена комендантська година, йшов до каси і як бахнуло, прилетіло прям. Люди поранені... Відкрили запасний вихід. Я втікав, попало по руці і нозі. Було дуже страшно,
– згадав момент обстрілу житель Херсона Максим.
У момент удару чоловік перебував у супермаркеті разом з кількома десятками людей.
Охоронець магазину Сергій розповів, що бачив двох померлих людей.
"Тут все було у диму, у пилу – паніка. Далі нічого не пам’ятаю. Був один вибух, а потім, коли люди повибігали, десь в районі магазину був ще один", – зазначив Сергій.
Наслідки обстрілу Херсона / фото поліції
Потужний удар по Херсонщині: все, що відомо
- 3 травня армія Росії обстріляла Херсон з артилерії, реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння. Під вогнем були місця скупчення людей: будівельний гіпермаркет, залізничний вокзал, заправна станція, супермаркет, житлові будинки.
- Внаслідок обстрілу поранення отримали й троє поліцейських, та пошкоджень зазнав один зі службових автомобілів.
- На місцях обстрілів працювали медики, рятувальники, вибухотехніки та слідчі.
- До речі, також окупанти влучили у залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені. Як стало відомо, російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено провідника – йому надають допомогу.