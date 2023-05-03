Станом на 17:30 відомо, що Росія забрала життя понад десяток людей. Деталі російських атак на Херсонську область – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Наслідки обстрілів Херсонщини

В Херсонській обласній прокуратурі повідомили про 16 загиблих та 22 поранених після сьогоднішнього масованого обстрілу Херсонщини. Наголошують, що кількість жертв може збільшитися.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні житлові будинки, гіпермаркет, магазини та дитячий садок.

Деталі ворожих атак

Росія влучила в гіпермаркет у Херсоні / Фото прокуратура Херсонської області

Окупанти влучили у пасажирський вагон / Фото Сергій Хлань

Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото херсонська прокуратура (18+)

Прокурори розпочали розслідування

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли загинуло 16 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.