Станом на 17:30 відомо, що Росія забрала життя понад десяток людей. Деталі російських атак на Херсонську область – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Наслідки обстрілів Херсонщини

В Херсонській обласній прокуратурі повідомили про 16 загиблих та 22 поранених після сьогоднішнього масованого обстрілу Херсонщини. Наголошують, що кількість жертв може збільшитися.

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні житлові будинки, гіпермаркет, магазини та дитячий садок.

Деталі ворожих атак

Свій терор 3 травня Росія розпочала з обласного центру. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що вранці 3 травня росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. На жаль, 3 людини загинули, ще 4 – отримали поранення, їх госпіталізували.

Росія влучила в гіпермаркет у Херсоні / Фото прокуратура Херсонської області

Пізніше російські терористи обстріляли село Степанівка з РСЗВ. Внаслідок цього загинули троє працівників обленерго, які виконували аварійно-відновлювальні роботи.

Глава ОВА повідомив, що за добу росіяни також обстріляли Михайлівку, Гаврилівку та Тягинку. У результаті пошкоджень зазнали житлові приміщення. На щастя, постраждалих немає. Під час обстрілів Токарівки у дворі власного будинку загинув 47-річний чоловік, отримавши травми несумісні з життям.

Близько 14:28 окупанти влучили у залізничний вокзал у Херсоні: одна людина загинула, ще троє – поранені. Як стало відомо, російські терористи влучили у пасажирський вагон на станції Херсон. Внаслідок цього було поранено також і провідника – наразі йому надають допомогу.

Окупанти влучили у пасажирський вагон / Фото Сергій Хлань

Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про приліт в районі магазину "АТБ" у центрі міста та дитячого садочка. За попередньою інформацією, є один постраждалий. Глава ОП Андрій Єрмак додав, що близько 15:00 до Дитячої обласної лікарні доставлена дитина у важкому стані.

Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото херсонська прокуратура (18+)

Прокурори розпочали розслідування

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли загинуло 16 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.