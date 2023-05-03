По состоянию на 17:30 известно, что Россия унесла жизни более десятка человек. Детали российских атак на Херсонскую область – читайте в материале 24 Канала.
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Последствия обстрелов Херсонщины
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что по состоянию на 18:50 в Херсонской общине в результате российских атак погибли 17 мирных жителей. Еще 45 человек получили ранения, 2 из них – дети.
В результате обстрелов разрушениям подверглись частные жилые дома, гипермаркет, магазины и детский сад.
Детали вражеских атак
Россия попала в гипермаркет в Херсоне / Фото прокуратура Херсонской области
Оккупанты попали в пассажирский вагон / Фото Сергей Хлань
Последствия обстрелов Херсонщины / Фото Херсонская прокуратура (18+)
Прокуроры начали расследование
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
По данным следствия, с утра 3 мая российские войска начали массивно обстреливать город Херсон и населенные пункты области. По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов погибли 16 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести.