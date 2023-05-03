Как рассказал 24 Каналу первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, жители Херсона должны решить свои дела заранее и подготовиться к длительному комендантскому часу. В то же время во время воздушной тревоги можно будет перейти из дома в более безопасное укрытие.

Смотрите также Оккупанты снова обстреляли Херсон: попали в железнодорожный вагон, ранен

По его словам, жители Херсона, которые хотят покинуть город до начала комендантского часа, могут сделать это свободно. Когда начнется комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд.

"Скорая помощь будет работать и люди смогут получить доступ к медицинским услугам, но о таких вещах, как запас воды, еды, лекарств, нужно позаботиться заранее", – отметил Соболевский.

Он рассказал, что если жители во время воздушной тревоги будут устремляться к укрытию, то к ним не будет никаких претензий. В то же время находиться в помещении при обстреле значительно безопаснее, чем после начала обстрела идти через улицу в укрытие.

Враг чаще всего использует РСЗО, минометы и ствольную артиллерию и сообщить о воздушной тревоге заранее не всегда есть возможность,

– подчеркнул Соболевский.

В Херсоне вводят комендантский час в 3 дня.