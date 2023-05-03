Как рассказал 24 Каналу первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, жители Херсона должны решить свои дела заранее и подготовиться к длительному комендантскому часу. В то же время во время воздушной тревоги можно будет перейти из дома в более безопасное укрытие.
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По его словам, жители Херсона, которые хотят покинуть город до начала комендантского часа, могут сделать это свободно. Когда начнется комендантский час, город будет закрыт на въезд и выезд.
"Скорая помощь будет работать и люди смогут получить доступ к медицинским услугам, но о таких вещах, как запас воды, еды, лекарств, нужно позаботиться заранее", – отметил Соболевский.
Он рассказал, что если жители во время воздушной тревоги будут устремляться к укрытию, то к ним не будет никаких претензий. В то же время находиться в помещении при обстреле значительно безопаснее, чем после начала обстрела идти через улицу в укрытие.
Враг чаще всего использует РСЗО, минометы и ствольную артиллерию и сообщить о воздушной тревоге заранее не всегда есть возможность,
– подчеркнул Соболевский.
В Херсоне вводят комендантский час в 3 дня.
- С 20:00, 5 мая, в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00, 8 мая. В настоящее время находиться на улице будет запрещено.
- По словам главы Херсонской ОГА Александра Прокудина, такое решение было принято для проведения "безопасных шагов" и мер всеми соответствующими органами.
- Военный Александр Ермак предполагает, что такое решение связано с зачисткой диверсантов и подготовкой к контрнаступлению ВСУ.