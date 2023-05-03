Об этом 24 Каналу рассказал Александр Ермак – военнослужащий ВСУ. По его словам, подобные меры будут только усиливаться со временем.

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В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что у Вооруженных сил Украины есть хорошие результаты на левобережье Херсона. В частности, россияне там уже готовятся к обороне, усиливая оборонительные рубежи и полосы обороны

Есть буферная зона между левобережьем и правобережьем, где расположены острова. Именно на этих островах ведется плановая работа уже несколько месяцев. Состоит она, как заявила Наталья Гуменюк, в зачистке территории (от россиян – 24 Канал),

– рассказал Александр Ермак.

Зачистка происходит артиллерийская, то есть контрбатарейная борьба с противником, а также прямая пехотная зачистка территории.

Комендантские дни в Херсоне

Кроме того, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, 3 мая, сообщил, что с 20:00, 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, которая продлится до 6:00, 8 мая Находиться на улицах будет запрещено. Прокудин добавил, что въезд и выезд из города будут закрыты, чтобы правоохранители "выполняли свою работу", не подвергая безопасности жителей.

"Это плановая работа, которая постоянно продолжается, тем более, все мы ожидаем наступления с украинской стороны. Поэтому такие меры сейчас будут распространяться", – пояснил военный ВСУ.

По его словам, со стороны оккупантов также принимаются меры. В частности, у них сейчас есть большие перебои с мобильной сетью для того, чтобы предотвратить утечку информации о передвижении войск и т.д.

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