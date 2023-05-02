Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 2 мая констатировала, что ночь прошла довольно тяжело. По ее словам, захватчики усиливают обстрелы и пытаются давить на мирное население. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.
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С чем это связано
Как отметила спикер, за ночь зафиксировано около 40 обстрелов в южных областях Украины. В частности, противник атаковал населенные пункты в Херсонской области. В результате этого ранены 2 человека.
Вместе с тем она убеждена, что за этим террором мирного населения скрываются поражения оккупантов на поле боя.
Это связано с тем, что у врага нет никаких побед, никаких убедительных продвижений на Востоке Украины. Нет вдоль линии фронта никаких успехов на южном направлении. Они не столько бьют в ответ, столько получают задачу переключить внимание украинского населения на беду, которая непосредственно приходит в каждый дом,
– заявила Гуменюк.
Кроме того, спикер подчеркнула, что оккупанты готовятся к обороне левобережья Херсонщины. Собственно, захватчики постоянно обустраивают оборонительные рубежи, повышают инженерное устройство на этих направлениях и усиливают вторую и третью полосу обороны.
Массированные ракетные атаки
- В ночь на 1 мая был очередной массированный обстрел захватчиками украинских территорий. Собственно, враг ударил по Павлограду на Днепропетровщине, в результате чего пострадали 25 человек.
- Кроме того, известно, что из-за этой атаки погибли два человека. Также среди травмированных есть 5 детей, самой маленькой девочке всего 8 лет.
- Вместе с тем глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал, что россияне ударили по Новгород-Северскому району и попали в местную школу. Из-за этого погиб ребенок, который был неподалеку.