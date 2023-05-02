Как отмечают аналитики, беспокойство партнеров Украины растет и успешная контрнаступательная операция, скажем, на Юге могла бы помочь отношениям между Киевом и Западом и, очевидно, решить вопрос о поставках вооружения. Также в The Guardian пообщались с военным на позывной "Луг", который в 64-летнем возрасте в прошлом году ушел защищать наше государство от оккупантов.

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Контрнаступление не за горами

Ожидается, что это контрнаступление начнется уже через считанные недели, а то и месяцы. По словам экспертов, оно станет критическим экзаменом для Украины.

Собственно, линия фронта уже долгое время неподвижна, а также российские войска держат под контролем почти пятую часть нашей страны. На фоне этого растут опасения союзников по поводу выделения помощи Киеву.

В ближайшие месяцы боевых действий покажут, сможет ли Украина выполнить обещания вернуть все свои территории после того, как более год оккупации позволил России создать большие укрепления,

– говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что наиболее оптимистичным среди всех сценариев во время этой операции является триумф ВСУ, каким он был весной и осенью 2022 года, когда оккупанты были выдворены сначала с Севера, а затем частично с Востока и Юга Украины.

Все это ждут (контрнаступления – 24 Канал) и думают, что мы все решим одним ударом. Это займет время и будет тяжело,

– констатировал военный "Луг".

Вместе с тем, в материале The Guardian утверждают, что потери России почти вдвое превышают потери Украины с начала полномасштабной войны.

Без оружия ничего не будет