Как отмечают аналитики, беспокойство партнеров Украины растет и успешная контрнаступательная операция, скажем, на Юге могла бы помочь отношениям между Киевом и Западом и, очевидно, решить вопрос о поставках вооружения. Также в The Guardian пообщались с военным на позывной "Луг", который в 64-летнем возрасте в прошлом году ушел защищать наше государство от оккупантов.
Смотрите также Последние 72 часа показали, что Россия не готова к контрнаступлению Украины, – CNN
Контрнаступление не за горами
Ожидается, что это контрнаступление начнется уже через считанные недели, а то и месяцы. По словам экспертов, оно станет критическим экзаменом для Украины.
Собственно, линия фронта уже долгое время неподвижна, а также российские войска держат под контролем почти пятую часть нашей страны. На фоне этого растут опасения союзников по поводу выделения помощи Киеву.
В ближайшие месяцы боевых действий покажут, сможет ли Украина выполнить обещания вернуть все свои территории после того, как более год оккупации позволил России создать большие укрепления,
– говорится в материале.
Кроме того, там отмечено, что наиболее оптимистичным среди всех сценариев во время этой операции является триумф ВСУ, каким он был весной и осенью 2022 года, когда оккупанты были выдворены сначала с Севера, а затем частично с Востока и Юга Украины.
Все это ждут (контрнаступления – 24 Канал) и думают, что мы все решим одним ударом. Это займет время и будет тяжело,
– констатировал военный "Луг".
Вместе с тем, в материале The Guardian утверждают, что потери России почти вдвое превышают потери Украины с начала полномасштабной войны.
Без оружия ничего не будет
- Очевидно, что только современное западное вооружение может гарантировать, что потенциальная контрнаступательная операция ВСУ будет успешной. Об этом уже не первый месяц говорят украинские политики, и об этом идет речь в анализе The Guardian.
- В частности, особенно остро стоит вопрос предоставления нам мощных самолетов F-16. Однако глава Минобороны Алексей Резников уверен, что рано или поздно, но партнеры примут положительное решение по этому поводу.
- Собственно, эти истребители помогут нам держать контроль над небом. К тому же, авиация могла бы существенно помочь ВСУ во время того, как они будут осуществлять сухопутные контрнаступательные операции.